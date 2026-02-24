Зимняя Олимпиада — 2026
24 февраля 2026 в 11:58

Двух трансвеститов в Казахстане заподозрили в умышленном заражении ВИЧ

Двух трансвеститов (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) задержали в городе Атырау на западе Казахстана, сообщила местная полиция в Telegram-канале. Отмечается, что их подозревают в умышленном заражении ВИЧ.

Мужчины 23 и 28 лет оказывали интимные услуги под видом транс-персон. Их подозревают в умышленном заражении ВИЧ, — говорится в сообщении.

По информации полиции Атырауской области, эти мужчины с декабря 2025 года состояли на учете в медучреждении и были осведомлены о своем заболевании. Несмотря на это, они занимались проституцией.

Ранее сообщалось, что на Украине мужчина, сменивший пол на женский и получивший соответствующий паспорт, через суд добился исключения из воинского учета. После получения документов новоиспеченная гражданка обратилась в территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата) с требованием снять ее с учета, но получила отказ со ссылкой на необходимость заключения военно-врачебной комиссии.

Казахстан
трансгендеры
ВИЧ
полиция
