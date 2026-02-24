Двух трансвеститов в Казахстане заподозрили в умышленном заражении ВИЧ

Двух трансвеститов (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) задержали в городе Атырау на западе Казахстана, сообщила местная полиция в Telegram-канале. Отмечается, что их подозревают в умышленном заражении ВИЧ.

Мужчины 23 и 28 лет оказывали интимные услуги под видом транс-персон. Их подозревают в умышленном заражении ВИЧ, — говорится в сообщении.

По информации полиции Атырауской области, эти мужчины с декабря 2025 года состояли на учете в медучреждении и были осведомлены о своем заболевании. Несмотря на это, они занимались проституцией.

