Владельцам кафе рассказали о новых правилах учета товара с 1 марта

С 1 марта в российском общепите введут обязательный поэкземплярный учет маркированных товаров, заявила NEWS.ru старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Чирикова. По ее словам, требование касается безалкогольной продукции.

С 1 марта для общепита включается поэкземплярный учет маркированных товаров. Касается это не всех подряд, а тех заведений, у кого в обороте безалкогольные напитки. Срок на передачу данных — три рабочих дня. Если напиток уходит как ингредиент на кухню или в бар, это тоже нужно фиксировать поэкземплярно как вывод из оборота с причиной «производственные цели». Продажа гостю через кассу оформляется отдельно. По безалкогольному пиву в HoReCa при продаже в упаковке сканирование кода необязательно, достаточно указать GTIN и количество, но с 1 марта по этой категории становится обязательной офлайн-проверка на кассе, — поделилась Чирикова.

Она подчеркнула, что с 1 марта система «Честный знак» также начнет осуществлять проверку наличия уведомления о начале деятельности общепита в Едином государственном реестре. По словам юриста, в случае отсутствия уведомления или несовпадения указанных адресов в личном кабинете пользователя могут быть инициированы процедуры блокировки.

По организации процесса нужен один человек, который держит всю цепочку от приемки до кассы. В небольшом заведении это управляющий или бухгалтер, в сети — отдельный специалист. До 1 марта стоит прописать регламенты по приемке через ЭДО с контролем трехдневного срока, по списанию на кухню и в бар с фиксацией причины, по работе кассы при блокировках разрешительного режима, по инвентаризации с сверкой остатков по кодам и по возвратам поставщику, — добавила Чирикова.

