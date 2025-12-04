В России призвали обязать заведения предоставлять именинникам скидку 20%

Рестораны среднего класса и выше должны давать скидку именинникам в размере 20%, заявил NEWS.ru руководитель партии «Коммунисты России» и депутат Алтайского краевого заксобрания Сергей Малинкович. По его словам, данная инициатива направлена на повышение доступности заведений общепита для обычных граждан в праздничные дни.

Рестораны среднего класса и выше необходимо обязать предоставлять скидку 20% именинникам в день рождения, а также за день до и после. Сейчас людям очень сложно стало ходить по заведениям общепита. Раньше человек получал премию и приглашал коллег отметить это событие в кафе, а сейчас не все могут позволить себе даже день рождения отметить не дома. Инициативу направим в Госдуму. Она не должна затрагивать малый бизнес. Ее цель — чтобы в праздники для людей эти места, в которые ходят только богачи, становились более доступны, — пояснил Малинкович.

Ранее председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов заявил, что искусственный интеллект никогда не сможет заменить реальных сотрудников в общепите. По его словам, особенно это касается поваров, официантов и директоров. Однако он отметил, что нейросети способны решать некоторые организационные вопросы.