25 декабря 2025 в 14:38

Путин назвал один из главных приоритетов России

Путин: подготовка специалистов является основой развития России

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Подготовка профессиональных кадров является одним из ключевых факторов развития России, заявил президент Владимир Путин. На заседании Государственного Совета в четверг, 25 декабря, он подчеркнул, что данное направление имеет стратегическое значение, передает Кремль.

Кадровые вопросы не только всеобъемлющие, они основные, можно сказать, на сегодняшний день фундаментальные для развития нашей страны, — пояснил российский лидер.

Также Путин рассказал, что технологии искусственного интеллекта будут постепенно заменять сотрудников начальных ступеней. Однако, по его словам, возрастает спрос на специалистов с высокой квалификацией. Российски лидер также рассказал, что на одного зарегистрированного безработного с рабочей профессией приходится почти 28 вакансий.

Кроме того президент России рассказал, что безработица в России снизилась до исторически низких 2,2%. Он обратил внимание на то, как по стране в целом безработица всегда чуть повыше. Однако и здесь глава государства отметил положительные сдвиги. Так, безработица среди граждан РФ до 34 лет устойчиво снижается, а в 2024 году она составила 3,8%.

