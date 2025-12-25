Путин назвал уровень безработицы исторически низким Путин заявил, что безработица в России снизилась до исторически низких 2,2%

Безработица в России снизилась до исторически низких 2,2%, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства рассказал об этом на итоговом заседании Госсовета, посвященном вопросам подготовки кадров для экономики. Встреча проходит в Георгиевском зале Кремля.

Доля занятых среди экономически активного населения достигла 97,8%, а безработица снизилась до 2,2%. Это очень высокий показатель занятости и исторически низкая безработица, — подчеркнул российский лидер.

Путин обратил внимание на то, как по стране в целом безработица всегда чуть повыше. Однако и здесь глава государства отметил положительные сдвиги. Так, безработица среди граждан РФ до 34 лет устойчиво снижается, а в 2024 году она составила 3,8%.

На открытии заседания Путин поздравил участников заседания с наступающим Новым годом. Также президент напомнил о 25-летии, которое отмечает Государственный Совет России.

Ранее Путин официально объявил 2026-й Годом единства народов России. Президент выступил с таким заявлением на заседании Госсовета, подтвердив, что подписал соответствующий указ.