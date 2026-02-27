Зимняя Олимпиада — 2026
27 февраля 2026 в 10:40

В России придумали, как защитить персональные данные граждан

Сенатор Шейкин выступил за страхование персональных данных россиян

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин выступил за введение страхования персональных данных россиян, пишет «Парламентская газета». По его словам, это станет крайне важной мерой с учетом кратного роста кибератак и нанесенного ущерба в сотни миллиардов рублей.

Российский рынок киберстрахования растет, но остается молодым и сталкивается с системными проблемами: неполнота законодательства, отсутствие качественной статистики и независимой экспертизы, сложность продуктов и низкая вовлеченность малого и среднего бизнеса, — перечислил Шейкин.

Страхование киберрисков поможет компаниям избежать крупных штрафов за утечки персональных данных. По мнению сенатора, это станет не просто очередным финансовым продуктом, а главным элементом киберустойчивости страны.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что Telegram создал инфраструктуру для распространения персональных данных россиян. По данным ведомства, руководство мессенджера каждую неделю ликвидирует до 100 сервисов «интернет-пробива», однако положительного результата не наблюдается.

