Юрист рассказал, можно ли получить помощь в частных клиниках по полису ОМС

16 февраля 2026 в 08:18

Юрист Хаминский: россияне могут получить помощь в частных клиниках по полису ОМС

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Медицинскую помощь в частной клинике можно получить и по полису ОМС — отказ в приеме будет незаконен, если учреждение работает в системе обязательного медстрахования, сообщил юрист Александр Хаминский. По его словам, которые приводит «Прайм», это право действует по всей России, вне зависимости от места выдачи полиса.

По закону полис обязательного медицинского страхования обязаны принимать все медицинские организации, в том числе и частные, участвующие в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, — отметил он.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что россиян начали обследовать для выявления факторов старения. По его словам, с 2026 года этим занялись центры здоровья. Мурашко подчеркнул, что для пациентов будут организованы индивидуальные и групповые профилактические консультации, предложены программы по поддержанию здорового образа жизни и правильному питанию, а также осуществлено диспансерное наблюдение за лицами, имеющими факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний.

