Юрист рассказал, можно ли получить помощь в частных клиниках по полису ОМС

Медицинскую помощь в частной клинике можно получить и по полису ОМС — отказ в приеме будет незаконен, если учреждение работает в системе обязательного медстрахования, сообщил юрист Александр Хаминский. По его словам, которые приводит «Прайм», это право действует по всей России, вне зависимости от места выдачи полиса.

По закону полис обязательного медицинского страхования обязаны принимать все медицинские организации, в том числе и частные, участвующие в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, — отметил он.

