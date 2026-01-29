В ГД отреагировали на иск Киргизии к России из-за медобслуживания мигрантов Депутат Леонов: работающие в РФ мигранты могут получить медпомощь по полису ДМС

Работающие в России мигранты и их семьи имеют право приобрести за свои средства полис дополнительного медицинского страхования (ДМС) и получать медобслуживание, заявил в разговоре с РБК глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Так он прокомментировал обращение Киргизии в суд Евразийского экономического союза из-за ситуации с полисами ОМС.

Позиция у нас должна быть одна — наши поликлиники не должны быть перегружены иностранцами. Пожалуйста, у членов семей работающих иммигрантов есть возможность приобрести за свои средства полис ДМС и получать медобслуживание, — сказал он.

При этом Леонов подчеркнул, что право на экстренную медицинскую помощь у мигрантов сохраняется, и в ней им не откажут. Однако, по его мнению, плановое лечение в поликлиниках должно финансироваться за счет самих мигрантов через ДМС, а не из российского бюджета.

Почему мы должны оплачивать из нашего бюджета их лечение в наших поликлиниках? — задался вопросом парламентарий.

Ранее Киргизия обратилась в суд Евразийского экономического союза из-за ситуации с медицинскими полисами для мигрантов в России. Отмечается, что власти РФ не выдают полисы ОМС членам семей мигрантов, чем нарушают соглашение.