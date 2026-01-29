Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 января 2026 в 15:44

В ГД отреагировали на иск Киргизии к России из-за медобслуживания мигрантов

Депутат Леонов: работающие в РФ мигранты могут получить медпомощь по полису ДМС

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва‭»
Читайте нас в Дзен

Работающие в России мигранты и их семьи имеют право приобрести за свои средства полис дополнительного медицинского страхования (ДМС) и получать медобслуживание, заявил в разговоре с РБК глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Так он прокомментировал обращение Киргизии в суд Евразийского экономического союза из-за ситуации с полисами ОМС.

Позиция у нас должна быть одна — наши поликлиники не должны быть перегружены иностранцами. Пожалуйста, у членов семей работающих иммигрантов есть возможность приобрести за свои средства полис ДМС и получать медобслуживание, — сказал он.

При этом Леонов подчеркнул, что право на экстренную медицинскую помощь у мигрантов сохраняется, и в ней им не откажут. Однако, по его мнению, плановое лечение в поликлиниках должно финансироваться за счет самих мигрантов через ДМС, а не из российского бюджета.

Почему мы должны оплачивать из нашего бюджета их лечение в наших поликлиниках? — задался вопросом парламентарий.

Ранее Киргизия обратилась в суд Евразийского экономического союза из-за ситуации с медицинскими полисами для мигрантов в России. Отмечается, что власти РФ не выдают полисы ОМС членам семей мигрантов, чем нарушают соглашение.

Киргизия
мигранты
медицинская помощь
ОМС
ДМС
Россия
Госдума
Сергей Леонов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Внебиржевой курс доллара рухнул до уровня 2023 года
Раскрыта судьба пропавших в Египте российских туристов
Японию заставили платить за шум от американских самолетов
Москалькова взяла на контроль очередное ЧП в Кузбассе
Первый тернер Сафонова оценил успехи игрока в «Пари Сен-Жермен»
Пленный «азовец» рассказал о жестоком приказе командования
Россиянин раскрыл детали перевозки восьми тонн кокаина из Венесуэлы
Олимпиада-2026: кто выступает от России, шансы на золото, условия участия
В Сети показали модифицированных «Тигров» с защитой от дронов
Песков ответил на вопрос о реакции Зеленского на повторное приглашение в РФ
Женщину госпитализировали с редким осложнением после простого укуса собаки
Олимпиада-2026: кто выступает от России — лучшие фото атлетов-участников
Отцы-основатели российского PR презентовали в Москве «Библию коммуникаций»
Бесконечный блэкаут: Зеленский погружает Украину в тотальную тьму
Огневой мешок и тысячи трупов: новости СВО к вечеру 29 января
«Селекция и травля»: в МИД РФ жестко ответили на санкции против журналистов
Убивший четверых полицейских на Украине был боевиком во время госпереворота
Ники Минаж похвасталась подарком от Трампа
Париж обозначил свое мнение по ядерной политике
Приглашение поиграть в футбол вывело школьника из комы
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.