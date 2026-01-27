Киргизия подала на Россию в суд ЕАЭС из-за медобслуживания мигрантов

Киргизия обратилась в суд Евразийского экономического союза из-за ситуации с медицинскими полисами для мигрантов в России, пишет Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье». Отмечается, что власти РФ не выдают полисы ОМС членам семей мигрантов, чем нарушает соглашение.

Россия нарушает соглашение, отказываясь выдавать ОМС членам семей мигрантов. Кыргызстан подал в суд ЕАЭС, решение будет вынесено через две недели, – заявил в парламенте страны глава Фонда обязательного медстрахования Азамат Муканов.

Ранее в Самарской области иностранным гражданам запретили работать дворниками в детских садах и школах. Такое ограничение также распространяется на работу на объектах транспорта. Мигрантов в регионе также не будут брать на работу в сфере производства беспилотных авиационных систем и космических аппаратов.

До этого сообщалось, что МВД России начнет автоматически получать информацию о доходах трудовых мигрантов. Эти данные будут поступать из налоговой службы. Цель данного нововведения — усилить контроль за трудоустройством иностранцев и пресечь случаи их фиктивной занятости. Координацию процесса будут осуществлять Министерство финансов, Федеральная налоговая служба, МВД и Министерство иностранных дел при участии правительства Москвы.