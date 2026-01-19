Атака США на Венесуэлу
В одном из российских регионов мигранты не смогут работать дворниками

В Самарской области мигранты не смогут работать дворниками в детсадах и школах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Самарской области мигранты не смогут работать дворниками в детсадах и школах, следует из постановления правительства региона, размещенного на его сайте. Кроме того, они не смогут устроиться на эту же позицию на объектах транспорта.

В постановлении указано 120 кодов из классификатора видов экономической деятельности, на которые нельзя привлекать иностранных рабочих. Отмечается, что мигрантов не возьмут на работу в области производства беспилотных авиасистем и космических аппаратов.

Ранее стало известно, что МВД России начнет автоматически получать от налоговой службы информацию о доходах трудовых мигрантов. Соответствующее положение содержится в распоряжении правительства РФ. Данные будут поступать из отчетов по страховым взносам.

До этого сообщалось, что иностранные граждане должны будут пройти обязательное медицинское обследование в течение месяца после прибытия в Россию. Информация об опасных заболеваниях будет передаваться в МВД и Роспотребнадзор. В этом случае мигранту грозит высылка.

Россия
Самарская область
мигранты
дворники
