Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
16 января 2026 в 09:07

Мигрантов принудят проходить медосмотр

Мигрантов обяжут проходить медобследование после приезда в Россию

Читайте нас в Дзен

Иностранные граждане должны будут пройти обязательное медицинское обследование в течение месяца после прибытия в Россию, передает ТАСС. Соответствующий пункт есть в законопроекте, направленном на противодействие нелегальной миграции и защиту здоровья граждан РФ, внесенном в Госдуму.

Информация об опасных заболеваниях будет передаваться в МВД и Роспотребнадзор. В этом случае мигранту грозит высылка.

Ранее в Госдуме отказались поддержать ограничения на денежные переводы мигрантов за рубеж. Законопроект предполагает разрешение иностранным гражданам, трудоустроенным в России, совершать международные переводы денег в рублях и валюте исключительно в пределах официально подтвержденного заработка.

До этого появились данные, что с 1 января 2026 года снижена доля иностранных работников в строительной отрасли. Согласно постановлению правительства, новый лимит составляет 50%. Документ также устанавливает обновленные квоты для использования мигрантов в других секторах экономики. Так, в общепите лимит снижен с 100% до 50%.

мигранты
Россия
здоровье
проверки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ключевой партнер Москвы перестал закупать российскую электроэнергию
«Готовятся»: на Западе предупредили об антироссийском шаге Великобритании
Названа причина, почему китайские авто ломаются зимой
Врач предупредила об опасном заболевании
Стало известно, сколько россиян одобряют работу Путина
Врач перечислил правила зимних пробежек на морозе
В США заявили о лидерстве России в гонке вооружений
На Западе назвали имена возможных преемников Эрдогана
Раскрыто, как передача «нобелевки» Трампу повлияет на судьбу Венесуэлы
Одного из самых таинственных обитателей океана обнаружили в водах Таиланда
В Росархиве раскрыли виновника Второй мировой войны
Автоэксперт объяснил, как завести машину в сильный мороз
В ЕС раскрыли условие для согласия Зеленского на уступки по территориям
Пожилую учительницу приговорили к тюремному сроку за изнасилование учеников
В России предложили ужесточить наказание за фальшивые справки мигрантов
В Госдуме предложили карать больницы миллионными штрафами за мигрантов
В Севастополе сорвали диверсии
Ученых встревожил вторгнувшийся в Солнечную систему «инопланетный корабль»
В Совфеде отреагировали на планы Макрона создать аналог «Орешнику»
Стало известно о поимке завербованных через чаты для знакомств подростков
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Пачка творога и три ложки муки. Готовлю нежные сырники с изюмом — тают во рту со сметаной и медом
Общество

Пачка творога и три ложки муки. Готовлю нежные сырники с изюмом — тают во рту со сметаной и медом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.