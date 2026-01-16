Мигрантов принудят проходить медосмотр

Иностранные граждане должны будут пройти обязательное медицинское обследование в течение месяца после прибытия в Россию, передает ТАСС. Соответствующий пункт есть в законопроекте, направленном на противодействие нелегальной миграции и защиту здоровья граждан РФ, внесенном в Госдуму.

Информация об опасных заболеваниях будет передаваться в МВД и Роспотребнадзор. В этом случае мигранту грозит высылка.

Ранее в Госдуме отказались поддержать ограничения на денежные переводы мигрантов за рубеж. Законопроект предполагает разрешение иностранным гражданам, трудоустроенным в России, совершать международные переводы денег в рублях и валюте исключительно в пределах официально подтвержденного заработка.

До этого появились данные, что с 1 января 2026 года снижена доля иностранных работников в строительной отрасли. Согласно постановлению правительства, новый лимит составляет 50%. Документ также устанавливает обновленные квоты для использования мигрантов в других секторах экономики. Так, в общепите лимит снижен с 100% до 50%.