Небо над российским регионом закрыли из-за угрозы подлета БПЛА

Режим «Ковер» введен на территории Самарской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Федорищев. Других данных он не привел.

На территории Самарской области в связи с угрозой подлета БПЛА введен режим «Ковер». Действуют ограничения в воздушном пространстве, — сказано в сообщении.

До этого Федорищев сообщил, что ВСУ в ночь на 21 февраля нанесли удар по двум промышленным площадкам на территории региона. Пострадавших нет. На местах работают оперативные службы.

При введении режима «Ковер» все гражданские летательные аппараты обязаны немедленно покинуть обозначенную зону или совершить посадку. Исключение составляют воздушные суда, задействованные в операциях по борьбе с судном-нарушителем.

Утром 21 февраля пресс-служба Минобороны сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 77 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, 24 БПЛА уничтожили над территорией Краснодарского края, 13 — над Крымом, по девять — сбили над Курской и Ростовской областями.