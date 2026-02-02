Зимняя Олимпиада — 2026
02 февраля 2026 в 10:10

Мурашко рассказал, на что начали обследовать россиян

Мурашко: у россиян начали выявлять факторы старения

Михаил Мурашко Михаил Мурашко Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Россиян начали обследовать для выявления факторов старения, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко в статье для KP.RU. По его словам, с 2026 года этим занялись Центры здоровья.

С 2026 года Центры здоровья будут проводить обследование граждан с оценкой функциональных и адаптативных резервов здоровья, выявлением факторов риска развития неинфекционных заболеваний и других изменений в организме человека, которые могут привести к преждевременной активации механизмов старения, — сообщил он.

Мурашко подчеркнул, что для пациентов будут организованы индивидуальные и групповые профилактические консультации, предложены программы по поддержанию здорового образа жизни и правильному питанию, а также осуществлено диспансерное наблюдение за лицами, имеющими факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний. По словам министра, для реализации указанных мероприятий центры обеспечиваются необходимым оборудованием.

Ранее правительство России утвердило план мероприятий по повышению медицинской грамотности граждан старшего поколения на 2025–2030 годы. Пенсионеров будут обучать вопросам здорового старения, профилактики возрастных болезней и ведению здорового образа жизни.

