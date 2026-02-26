«Из области абсурда»: Пушков о возможности установления диалога с Европой Пушков: возможные переговоры РФ с Макроном и Стармером едва ли дадут результат

Призыв к европейским лидерам начать диалог с Москвой сам по себе правилен, но нынешнее руководство Франции и Великобритании не сможет добиться реального результата, высказал мнение председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале. Так он прокомментировал публикацию в UnHerd, где говорится о необходимости установить канал связи с Москвой.

Сенатор указал, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер слишком глубоко вовлечены в поддержку Киева и лично связаны с украинским лидером Владимиром Зеленским, чтобы дать задний ход. Выдвигаемые ими требования к России, недавно сведенные главой евродипломатии Каей Каллас в единый список, Пушков назвал абсурдными и неспособными стать основой для диалога.

Их требования к России — из области абсурда. Эти требования, недавно сведенные Каллас в единый список, не могут быть основой для переговоров, что признали обозреватели и на Западе. Один из них точно назвал этот список набором «фантазий», — написал Пушков.

Сенатор подчеркнул, что от Макрона и Стармера скорее можно ждать безрассудных шагов, чем трезвой оценки ситуации. По словам Пушкова, западные лидеры попытаются предотвратить полное поражение Украины, которое станет их личным поражением и ударом по стоящим за ними силам.

Обозреватели UnHerd указали, что Европе пора возобновить переговоры с Россией. По мнению экспертов, европейские лидеры фактически сами исключили себя из мирного процесса.

Ранее Пушков отметил, что заявления украинского президента Владимира Зеленского и европейских лидеров свидетельствуют о планах затянуть конфликт на Украине еще на три года. По его мнению, этот срок связан с графиком перевооружения Европы и ее подготовки к возможному противостоянию с Россией.