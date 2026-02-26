Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 10:37

«Из области абсурда»: Пушков о возможности установления диалога с Европой

Пушков: возможные переговоры РФ с Макроном и Стармером едва ли дадут результат

Алексей Пушков Алексей Пушков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Призыв к европейским лидерам начать диалог с Москвой сам по себе правилен, но нынешнее руководство Франции и Великобритании не сможет добиться реального результата, высказал мнение председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале. Так он прокомментировал публикацию в UnHerd, где говорится о необходимости установить канал связи с Москвой.

Сенатор указал, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер слишком глубоко вовлечены в поддержку Киева и лично связаны с украинским лидером Владимиром Зеленским, чтобы дать задний ход. Выдвигаемые ими требования к России, недавно сведенные главой евродипломатии Каей Каллас в единый список, Пушков назвал абсурдными и неспособными стать основой для диалога.

Их требования к России — из области абсурда. Эти требования, недавно сведенные Каллас в единый список, не могут быть основой для переговоров, что признали обозреватели и на Западе. Один из них точно назвал этот список набором «фантазий», — написал Пушков.

Сенатор подчеркнул, что от Макрона и Стармера скорее можно ждать безрассудных шагов, чем трезвой оценки ситуации. По словам Пушкова, западные лидеры попытаются предотвратить полное поражение Украины, которое станет их личным поражением и ударом по стоящим за ними силам.

Обозреватели UnHerd указали, что Европе пора возобновить переговоры с Россией. По мнению экспертов, европейские лидеры фактически сами исключили себя из мирного процесса.

Ранее Пушков отметил, что заявления украинского президента Владимира Зеленского и европейских лидеров свидетельствуют о планах затянуть конфликт на Украине еще на три года. По его мнению, этот срок связан с графиком перевооружения Европы и ее подготовки к возможному противостоянию с Россией.

сенаторы
Россия
Франция
Великобритания
Алексей Пушков
переговоры
Европа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Камчатке завели дело после гибели подростка под колесами авто
Лидер Ирана стал целью для американских ракет
Россиянам разрешили не отвечать начальству на звонки после работы
Иран и США приступили к третьему раунду переговоров в Женеве
Кот попал в клинику в тяжелом состоянии после «деликатной» стирки
Появились новые детали о напавшем на кубинских пограничников катере
Пенсионерка из Саратова едва не убила сожителя сестры во время застолья
Алиев принял участие в открытии мемориала жертвам Ходжалинского геноцида
КНДР усилит оборону на южной границе
«Искусственный проект»: политолог о роли стран Балтии в кризисе на Украине
Ким Чен Ын приказал оснастить северокорейский флот ядерным оружием
Москвичу грозит 10 лет за контрабанду двигателей для военной техники
«Наша!»: Симоньян вышла на связь с громким заявлением об Антарктиде
«ФосАгро» приняла участие в форуме об ответственной деловой практике
«Губернаторы ходят в темноте»: Гладков попал в курьезную ситуацию
Появилось видео, как уфимцу едва не оторвало голову на входе в лифт
В ГД рассказали о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в 2026 году
Стало известно, что кроется за вторжением американского катера в воды Кубы
Дачников предупредили о штрафах за ряд растений
Политолог указал на роковую ошибку Украины
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Постный стол: как питаться разнообразно и вкусно семь дней в неделю
Семья и жизнь

Постный стол: как питаться разнообразно и вкусно семь дней в неделю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.