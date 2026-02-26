Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Буданов отрицает факт терактов ВСУ против мирных граждан России, чтобы в будущем избежать трибунала, выразил мнение в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, украинский политик заранее выстраивает линию защиты, пытаясь переложить ответственность за преступления на вышестоящее руководство.

Хотелось бы думать, что рано или поздно киевскому режиму придется оправдываться в суде, поэтому его представители заранее готовят себе алиби. Тот же Буданов, видимо, просто собирается в показаниях придерживаться версии, будто он ничего не знал [об атаках на мирных граждан РФ], а лишь выполнял преступные приказы Зеленского. При этом разведка Киева неоднократно глумливо брала на себя ответственность за теракты, совершенные на территории России. Причем это чаще всего были взрывы, то есть общественно опасный способ. Теперь на Украине начнут еще и заметать следы, уничтожать документы. Здесь пригодится доказательная база, собранная нашими следственными органами на Зеленского и всю его преступную клику, — высказался Журавлев.

Ранее Буданов заявил, что Украина и Россия должны отказаться от нанесения ударов по центрам принятия решений друг друга. Он связал свое предложение с процессом мирных переговоров.

Впоследствии редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков заявил, что призыв Буданова отказаться от атак по центрам принятия решений — это чисто пропагандистский ход. По его словам, таким образом Украина декларирует якобы свою готовность к переговорам.