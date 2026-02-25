Раскрыты причины отказа Киева от атак по центрам принятия решений Леонков: отказ Буданова от атак по центрам принятия решений — чистая пропаганда

Призыв главы украинского офиса Кирилла Буданова отказаться от атак по центрам принятия решений — это чисто пропагандистский ход, объяснил NEWS.ru редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. Таким образом Украина декларирует якобы свою готовность к переговорам.

«Мы не будем бить по центрам принятия решений» — лицемерное, голословное заявление Буданова, которое на переговорный процесс никак не влияет, но нужно для западной пропаганды, чтобы представить [президента Владимира] Зеленского как последний оплот демократии, — заявил Леонков.

По мнению собеседника, Москве никак не следует отвечать на атаку ВСУ на резиденцию лидера РФ Владимира Путина на Валдае в декабре минувшего года.

Боевые действия и так идут: Украина теряет населенные пункты, несет потери среди личного состава. Процесс движется своим ходом, и специальных ответных актов я не жду. Если давать отдельный ответ на заявления Буданова, это только будет подчеркивать и повышать значимость его пропаганды. Это ничего не изменит, — подчеркнул военный эксперт.

Ранее Буданов призвал Москву и Киев воздержаться от взаимного нанесения ударов по центрам принятия решений. Заявление поступило спустя почти два месяца после террористической атаки Киева на резиденцию Путина в Новгородской области.