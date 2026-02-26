Полицейские бросили человека умирать в лесу

В Апшеронске суд приговорил двух экс-сотрудников патрульно-постовой службы к двум годам принудительных работ, сообщил журналист Андрей Кошик. Их признали виновными в превышении полномочий после гибели задержанного. Также у виновных в будущем будут удерживать 20% зарплаты. Им также запрещено работать в органах внутренних дел в течение трех лет.

В июле 2023 года в дежурную часть поступил вызов о дебошире в подъезде. Мужчина ломился в дверь и бил по электрощитку. Прибывшие на место полицейские посадили нарушителя в служебный УАЗ и увезли. После этого сосед пропал. В отдел его не доставили. Сотрудники ППС объяснили, что задержанный не имел при себе документов и попросил заехать на работу за паспортом. Там он якобы вышел из машины и сбежал. Никакого протокола составлено не было. В рапортах Жуков и Некрестов написали, что хулиган скрылся еще до их приезда.

Камеры уличного видеонаблюдения зафиксировали, что патруль ночью направлялся к очистным сооружениям, а затем вернулся обратно. Осенью 2024 года неподалеку от этого места в лесополосе обнаружили останки человека.

На суде бывшие полицейские заявили, что задержанный испражнился в машине. Они остановились, чтобы проветрить салон. В этот момент мужчина бросился бежать в лес. Преследовать его не стали, а уехали выполнять другие вызовы.

