26 февраля 2026 в 13:13

Полицейские бросили человека умирать в лесу

На Кубани полицейские избежали сурового наказания за вывоз задержанного в лес

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Апшеронске суд приговорил двух экс-сотрудников патрульно-постовой службы к двум годам принудительных работ, сообщил журналист Андрей Кошик. Их признали виновными в превышении полномочий после гибели задержанного. Также у виновных в будущем будут удерживать 20% зарплаты. Им также запрещено работать в органах внутренних дел в течение трех лет.

В июле 2023 года в дежурную часть поступил вызов о дебошире в подъезде. Мужчина ломился в дверь и бил по электрощитку. Прибывшие на место полицейские посадили нарушителя в служебный УАЗ и увезли. После этого сосед пропал. В отдел его не доставили. Сотрудники ППС объяснили, что задержанный не имел при себе документов и попросил заехать на работу за паспортом. Там он якобы вышел из машины и сбежал. Никакого протокола составлено не было. В рапортах Жуков и Некрестов написали, что хулиган скрылся еще до их приезда.

Камеры уличного видеонаблюдения зафиксировали, что патруль ночью направлялся к очистным сооружениям, а затем вернулся обратно. Осенью 2024 года неподалеку от этого места в лесополосе обнаружили останки человека.

На суде бывшие полицейские заявили, что задержанный испражнился в машине. Они остановились, чтобы проветрить салон. В этот момент мужчина бросился бежать в лес. Преследовать его не стали, а уехали выполнять другие вызовы.

Ранее бывшего руководителя межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД по Башкортостану Ильдуса Шайбакова приговорили к 18,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. Его признали виновным в создании преступной схемы, позволявшей гражданам получать водительские удостоверения без фактической сдачи экзаменов.

