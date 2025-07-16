Россия увеличила отрыв от экономики Японии в два раза Всемирный банк: Россия сохранила позиции четвертой экономики мира в 2024 году

Россия сохранила статус четвертой экономики мира в 2024 году, увеличив отрыв от ближайших конкурентов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Всемирный банк. Речь идет о ВВП в пересчете по паритету покупательной способности (с учетом разницы в ценах).

Размер российской экономики по ППС в прошлом году составил $6,92 трлн (более 539 трлн рублей) против $6,45 трлн (503 трлн рублей) годом ранее. Япония сохранила пятое место с ВВП в $6,4 трлн (499 трлн рублей). Объем японской экономики в предыдущем году составлял $6,25 трлн (487 трлн рублей). Отставание Японии от России увеличилось вдвое — до $514 млрд (40 трлн рублей).

Китай сохранил первое место с объемом экономики по ППС в $38,2 трлн. Второе и третье места заняли США ($29,2 трлн) и Индия ($16,2 трлн).

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ВВП России растет каждый год более чем на 4% вопреки сложностям. По словам главы государства, такие показатели превышают общемировые темпы.

До этого член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин сообщил, что рост ВВП России в 2024 году составил 4,3%. По его словам, эти темпы связаны не только с внешнеэкономической конъюнктурой, но и с тем, что предприниматели в меньшей степени отвлечены на бюрократические процедуры и могут сосредоточиться на росте и масштабировании.