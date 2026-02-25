В Уфе осудили «золотого гаишника» Сотрудника ГИБДД из Башкирии осудили за продажу прав без экзаменов

В Уфе суд вынес приговор бывшему начальнику межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела (МРЭО) ГИБДД по Башкирии Ильдусу Шайбакову, известному как «золотой гаишник», сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Он проведет 18,5 лет в колонии строгого режима за организацию преступной схемы по продаже водительских удостоверений без сдачи экзаменов.

Слушания по делу Шайбакова, его заместителя и шестерых подчиненных длились с 2024 года. Фигурантов признали виновными в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, получении взяток, мелком взяточничестве и превышении полномочий. Следствие установило, что в период с 2010 по 2014 годы группировка на системной основе выдавала водительские права за вознаграждение, не проводя обязательных экзаменов.

Помимо длительного срока заключения, Шайбаков обязан выплатить штраф в размере 2,5 млн рублей. Также ему запрещено в течение девяти лет занимать должности в правоохранительных органах.

Заместитель Шайбакова Айдар Гиндуллин приговорен к 17,5 годам лишения свободы со штрафом 2 млн рублей. Он также лишен звания майора полиции.

Ранее в Челябинске был вынесен приговор бывшей сотруднице управления по вопросам миграции, уличенной в организации нелегальной легализации иностранцев. Речь идет о главном специалисте-эксперте, которая в сговоре с сообщниками изготавливала поддельные документы для мигрантов.