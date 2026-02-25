Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 14:18

В Уфе осудили «золотого гаишника»

Сотрудника ГИБДД из Башкирии осудили за продажу прав без экзаменов

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Уфе суд вынес приговор бывшему начальнику межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела (МРЭО) ГИБДД по Башкирии Ильдусу Шайбакову, известному как «золотой гаишник», сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Он проведет 18,5 лет в колонии строгого режима за организацию преступной схемы по продаже водительских удостоверений без сдачи экзаменов.

Слушания по делу Шайбакова, его заместителя и шестерых подчиненных длились с 2024 года. Фигурантов признали виновными в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, получении взяток, мелком взяточничестве и превышении полномочий. Следствие установило, что в период с 2010 по 2014 годы группировка на системной основе выдавала водительские права за вознаграждение, не проводя обязательных экзаменов.

Помимо длительного срока заключения, Шайбаков обязан выплатить штраф в размере 2,5 млн рублей. Также ему запрещено в течение девяти лет занимать должности в правоохранительных органах.

Заместитель Шайбакова Айдар Гиндуллин приговорен к 17,5 годам лишения свободы со штрафом 2 млн рублей. Он также лишен звания майора полиции.

Ранее в Челябинске был вынесен приговор бывшей сотруднице управления по вопросам миграции, уличенной в организации нелегальной легализации иностранцев. Речь идет о главном специалисте-эксперте, которая в сговоре с сообщниками изготавливала поддельные документы для мигрантов.

Уфа
суды
ГИБДД
полиция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пауэрбанк загорелся на рейсе Екатеринбург — Стамбул сразу после взлета
Экс-глава МИД Германии покусилась на остров, который хочет заполучить Трамп
В Барнауле накрыли подпольный рехаб с фальшивыми рецептами
Экс-глава музея дала советы, как выбрать нового директора Лувра
Командующий логистикой Воздушных сил Украины попался на взятке
Продюсер «Вороваек» рассказал о разговоре с похоронившей детей солисткой
В ООН растерялись из-за неожиданной позиции США по резолюции против России
Раскрыта мечта устроившего взрыв у Савеловского вокзала террориста
Раскрыто, чем грозит оставление уволившегося сотрудника в рабочем чате
Си Цзиньпин назвал диалог главным способом урегулирования кризиса на Украине
Американцы перепутали свой и российский Петербург
Американский «Бомбардир» заметили над Черным морем
Мишустин призвал ускориться с уходом от Болонской системы образования
Мишустин анонсировал выпуск уникальных российских препаратов в 2027 году
Волонтеры рассказали о ходе поисков пропавшей в Смоленске девочки
На Западе пришли в ужас из-за российского «сына Орешника»
Королевская семья Британии: новости, подробности расставания Кейт и Уильяма
«Низко и подло»: депутат об атаке ВСУ на медпункт в Брянской области
Мишустин потребовал от Володина ускорить ЖКХ-законопроект для ФАС
Юрист рассказал, грозит ли штраф за подключение к соседскому Wi-Fi
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.