Новый план Британии и Украины напугал Запад Финский политик Мема назвал заводы Британии и Украины законной целью для России

Совместное производство беспилотников Великобританией и Украиной может стать целью для российских ударов, написал в соцсети X член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема. Политик связал военное сотрудничество Лондона и Киева с нарушением международного права и риском эскалации.

Поставка оружия стране, находящейся в состоянии войны, является нарушением международного права, а продажа оружия с этой целью незаконна. Производство на этих объектах является законной целью для России, которая может нанести ответный удар, — написал политик.

Мема призвал власти Великобритании отказаться от дальнейшего участия в конфликте и вернуться к дипломатическим механизмам урегулирования. По его оценке, продолжение военной поддержки Киева повышает риск ядерного столкновения.

Ранее Мема заявил, что Запад должен признать красные линии России в ходе переговоров по украинскому урегулированию в Женеве. Он призвал участников диалога учесть позицию Москвы для урегулирования конфликта. Финский политик подчеркнул, что лидерам Евросоюза пора осознать: вопрос членства Украины в НАТО является для Москвы главной красной линией. Он также отметил, что Россия готова пойти на крайние меры, чтобы не допустить расширения Альянса за счет украинской территории.