26 февраля 2026 в 10:54

«Искусственный проект»: политолог о роли стран Балтии в кризисе на Украине

Политолог Самонкин: Запад учел опыт стран Балтии при создании режима на Украине

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Британские и американские спецслужбы учли опыт стран Балтии при создании режима на Украине, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. По его словам, действующая структура власти в стране — это культивировавшийся много лет искусственный проект, который превзошел сам себя по степени радикализма.

Основная сложность борьбы с украинским неонацизмом заключается в следующем: это искусственный проект, который долгие годы готовили [на Западе], наверное, на примере стран Балтии. Но там не очень сильно получилось, потому что в этих государствах максимум сносят памятники, русофобят, но до такого маразма, как киевская власть, не опускаются. На примере Украины можно убедиться в плодотворной и многолетней работе американских и британских спецслужб, — высказался Самонкин.

Ранее американские аналитики заявили, что Европейскому союзу пришло время осознать последствия своего внешнеполитического курса в отношении России. По их словам, население Западной Европы не жаждет демонстрировать жесткость и эскалировать кризисную ситуацию.

США
Британия
Украина
Запад
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александрина Гуловская
А. Гуловская
