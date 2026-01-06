Атака США на Венесуэлу
06 января 2026

В США сделали громкое заявление о войне Европы с Россией

AC: Евросоюзу пришло время осознать последствия антироссийской политики

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Европейскому союзу пришло время осознать последствия своего внешнеполитического курса в отношении России, передает American Conservative. По словам американских аналитиков, население Западной Европы не жаждет демонстрировать жесткость и эскалировать кризисную ситуацию.

Если Евросоюз и впрямь хочет развязать полномасштабную войну с Россией, он должен осознавать последствия таких шагов, — сказано в материале.

По мнению авторов публикации, европейские лидеры любят изображать из себя крутых — на самом деле правительства стран с самыми малочисленными армиями таких, как страны Балтии, были одними из самых воинственных. Однако европейское общество, похоже, менее склонно к войне, на это указывают результаты соответствующего опроса.

Ранее британские аналитики сообщили, что наступивший 2026 год может обернуться для Европы началом третьей мировой войны. По их мнению, существуют еще четыре зоны, где локальные столкновения могут перерасти в полномасштабную войну — в Карибском море (США против Венесуэлы), на Ближнем Востоке, в Азии (Китай и Тайвань) и на Корейском полуострове (конфликт между Сеулом и Пхеньяном).

