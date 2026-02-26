Власти напомнили о важном изменении для претендующих на пособия Соцфонд: порядок учета алиментов для получения единого пособия изменится с марта

С 1 марта для начисления единого пособия при расчете доходов семьи минимальная сумма алиментов теперь будет определяться исходя из среднемесячной зарплаты в регионе, напомнили в Социальном фонде России. В ведомстве пояснили, что до этого для расчета использовали МРОТ.

При этом доли от заработка в зависимости от количества детей сохраняются. Для родителей с одним ребенком минимальные алименты составят четверть зарплаты, с двумя — треть, с тремя и более — половину.

Ранее депутат Госдумы Алексей Нечаев заявил, что в России необходимо упростить процедуру взыскания алиментов и обеспечить защиту получателей выплат. Парламентарий отметил, что в стране насчитывается около 1,5 млн исполнительных производств по алиментам, и многие матери вынуждены обращаться в суд, чтобы добиться положенных средств.

В свое время житель Санкт-Петербурга обратился в суд с иском об оспаривании отцовства, пытаясь избежать уплаты алиментов. Однако проведенная ДНК-экспертиза подтвердила его родство с ребенком.

Также уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала Министерство юстиции ускорить подготовку законопроекта, который предусматривает выплату алиментов совершеннолетним, продолжающим обучение в школе. Соответствующее предложение о корректировке правил содержалось в ежегодном докладе омбудсмена.