06 февраля 2026 в 12:38

Петербуржец попытался оспорить отцовство, чтобы избежать уплаты алиментов

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Житель Санкт-Петербурга попытался оспорить отцовство, чтобы избежать уплаты алиментов, сообщает Мойка 78 со ссылкой на пресс-службу ГУ ФССП региона. Мужчина обратился в суд с целью установления отцовства, однако ДНК-тест подтвердил родство.

В ведомстве рассказали, что отец накопил долг в размере 200 тыс. рублей. Приставы ограничили право должника на управление транспортными средствами.

После введенных ограничений мужчина погасил всю сумму задолженности, заплатив дополнительно 13 тыс. рублей. Сейчас ребенок регулярно получает алименты, которые автоматически удерживаются с дохода самозанятого.

Ранее сообщалось, что в Московской области приставы взыскали 641 тыс. рублей задолженности по алиментам. Сотрудникам ведомства пришлось наложить ограничения — должнику запретили выезд за границу и наложили запрет регистрационных действий в отношении принадлежащего имущества.

