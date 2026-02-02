Приставы в Подмосковье взыскали 641 тыс. рублей задолженности по алиментам

В Московской области приставы взыскали 641 тыс. рублей задолженности по алиментам, сообщают «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу ГУФССП России по региону. Сотрудникам ведомства пришлось наложить ограничения.

В рамках нового исполнительного производства о взыскании уже задолженности по алиментам сотрудник органов принудительного исполнения применил в отношении должника комплекс мер, в том числе ограничил его в праве выезда за границу и вынес постановление о запрете регистрационных действий в отношении принадлежащего ему имущества — квартиры и автомобиля, — рассказали в ведомстве.

Исполнительное производство было прекращено по достижении ребенком совершеннолетия, но задолженность осталась. Отмечается, что долг образовался в связи с нерегулярным характером платежей.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае судебные приставы арестовали у отца двоих детей банковские счета и специальный брокерский счет для операций с цифровыми активами. Общий долг мужчины составил 1,7 млн рублей.