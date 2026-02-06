Депутат Нилов раскрыл, как нужно изменить Трудовой кодекс Депутат Нилов: необходимо повысить МРОТ в 2026 году до 35 тысяч рублей

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) необходимо повысить в 2026 году до 35 тысяч рублей, заявил NEWS.ru глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его мнению, это изменение позволит повысить стоимость человеческого труда и реальные доходы россиян. Депутат напомнил, что сегодня МРОТ составляет чуть больше 27 тысяч рублей.

Я бы изменил статью, в которой речь идет о МРОТ, введя такую конструкцию, чтобы этот показатель рос еще быстрее, чем сейчас. В этом году МРОТ составляет чуть больше 27 тысяч рублей. Еще в прошлом году мы предлагали поднять его до 30 тысяч. А в этом году он должен был вырасти до 35 тысяч. Повышение МРОТ — это рост стоимости человеческого труда, — сказал Нилов.

Он обратил внимание на то, что сегодня зарплату на уровне МРОТ получают 4,5 млн россиян. В основном это бюджетники, уточнил парламентарий. Также Нилов подчеркнул, что от МРОТ зависят не только зарплаты, но и отпускные, командировочные и целый ряд пособий.

Ранее лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что минимальный размер оплаты труда в России необходимо привязать к потребительской корзине. По его словам, этот показатель также нужно повысить до 60 тысяч рублей. Он отметил, что эту инициативу поддерживают профсоюзные объединения и эксперты.