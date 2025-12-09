В Госдуме предложили повысить МРОТ Депутат Миронов: МРОТ нужно повысить до 60 тыс. рублей

Минимальный размер оплаты труда в России необходимо привязать к потребительской корзине, заявил ТАСС лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его словам, его также нужно повысить до 60 тыс. рублей.

МРОТ в РФ нужно привязать к потребительской корзине и повысить его до 60 тысяч рублей. <...> Эту инициативу поддерживают профсоюзные объединения и эксперты, — сказал Миронов.

Ранее депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» заявили, что минимальный размер страховой пенсии по старости следует повысить до 50 тыс. рублей. По словам автора инициативы Сергея Миронова, соответствующее позитивное изменение позволит обеспечить достойный уровень жизни пенсионеров.

Также партия «Справедливая Россия» подготовила законопроект о введении ежегодной 13-й пенсии для всех российских граждан. Выплату планируют осуществлять в декабре, чтобы обеспечить пожилых людей дополнительными средствами на праздники.

Тем временем выяснилось, что с 1 января 2026 года в России увеличится минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 27 093 рублей в месяц, что на 20,7% выше текущего показателя. Повышение затронет доходы 4,6 млн граждан и станет одним из самых значительных за последние годы.