29 декабря 2025 в 16:41

Автогигант столкнулся с проблемой при возвращении в Россию

Reuters: Hyundai не может выкупить свой бывший автозавод в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Южнокорейский автогигант Hyundai Motor Group не сможет воспользоваться правом обратного выкупа своего бывшего завода в Санкт-Петербурге в нынешней ситуации, сообщает Reuters со ссылкой на информированный источник. По словам собеседника агентства, это невозможно до завершения конфликта на Украине. При этом право на выкуп, предусмотренное при продаже актива в 2024 году, истекает в январе 2026 года.

Это не та ситуация, при которой мы можем выкупить обратно акции, — сказал источник агентства, не уточнив причину.

Завод был продан за символическую сумму в 10 тыс. рублей с условием возможного возврата в течение двух лет. В компании изданию заявили, что окончательное решение по данному вопросу пока не принято.

Ранее Hyundai зарегистрировала в России 36 товарных знаков. Среди них Genesis, Aerotown, Staria, а также Mocran, товарные знаки которых автопроизводитель оформил в июле — сентябре 2024 года. Вместе с тем шведский автомобильный концерн Volvo подал заявки на регистрацию трех товарных знаков в РФ. Речь идет о брендах Volvo и Volvo Penta.

