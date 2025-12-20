Новый год-2026
20 декабря 2025 в 10:15

Западный автоконцерн зарегистрировал новые торговые марки в России

Концерн Volvo подал заявки в Роспатент на регистрацию товарных знаков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Шведский автомобильный концерн Volvo, прекративший деятельность в России в 2022 году, подал заявки на регистрацию трех товарных знаков в РФ, передает ТАСС. Речь идет о брендах Volvo и Volvo Penta.

Документы для регистрации бренда Volvo охватывают три класса МКТУ, включающие грузовой и легковой транспорт, станки, моторы, а также сервисное обслуживание. Данные заявки были направлены в Роспатент из Швеции 17 декабря 2025 года.

Ранее немецкая компания Puma оформила в Российской Федерации регистрацию двух товарных знаков с изображением своего фирменного логотипа. Этот бренд ушел с российского рынка в марте 2022 года.

Также итальянский модный дом Fendi, входящий в состав французского конгломерата LVMH, оформил в России регистрацию двух новых товарных знаков. В их список вошло наименование Baguette Roma, а также изображение с паттерном из повторяющегося фирменного лого.

Кроме того, юрист Илья Русяев заявил, что иностранные фирмы, покинувшие российский рынок, оформляют товарные знаки в РФ для сохранения прав на свои бренды. Он уточнил, что эта процедура связана с защитой интеллектуальной собственности, а не свидетельствует о возобновлении коммерческой деятельности.

Volvo
Россия
товарные знаки
регистрации
