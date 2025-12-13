Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Модный дом Fendi зарегистрировал новые товарные знаки в России

Fendi оформил в России два новых товарных знака

Фото: Leopold Nekula/VIENNAERPORT/Global Look Press
Модный дом Fendi, принадлежащий французскому холдингу LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy), зарегистрировал два новых товарных знака в России, передает ТАСС. Среди них числится название Baguette Roma, а также изображение с повторяющимся логотипом фирмы.

Заявки на регистрацию были направлены в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) из Италии 29 ноября 2024 года. LVMH объявил о своем уходе из России 7 марта 2022 года.

Товарный знак Fendi с повторяющимся логотипом зарегистрирован в нескольких классах международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Среди них — парфюмерия, сумки, ювелирные изделия, одежда и обувь. Знак Baguette Roma включен в класс № 09 МКТУ, который охватывает различные виды сумок и изделий из кожи.

Ранее японский автопроизводитель Toyota зарегистрировал в России несколько товарных знаков после прекращения своей деятельности в стране. Заявки на регистрацию были поданы в Роспатент из Японии в ноябре 2024 года и марте 2025 года. В результате в реестр внесены четыре модели бренда: Alphard, Celica, Carina и Vellfire. Срок действия зарегистрированных товарных знаков составляет от 5 ноября 2034 года до 31 марта 2035 года.

