12 декабря 2025 в 23:27

Южнокорейская компания зарегистрировала в России три новых бренда

ТАСС: Kia Corporation зарегистрировала в России три новых товарных знака

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Южнокорейский автогигант Kia Corporation расширяет свое правовое присутствие на российском рынке, передает ТАСС. В конце лета 2024 года компания подала документы на регистрацию сразу трех новых товарных знаков.

Заявки в Роспатент поступили из Южной Кореи в период с августа по сентябрь текущего года. Первый из новых брендов — Kia Automode — оформляется по двум классам Международной классификации (МКТУ). 9-й и 12-й классы охватывают такие товары, как датчики бокового расстояния для транспортных средств и сами беспилотные автомобили.

Еще два знака связаны с названием Kia UVO. Их регистрация запрошена по 9-му и 38-му классам МКТУ. Последний класс напрямую связан с телекоммуникационными услугами. Возможно, компания намерена развивать сервисы, связанные с подключенными автомобилями и дистанционным взаимодействием с ними.

Ранее стало известно, что «Яндекс» намерен вывести на рынок собственный электромобиль на базе китайской модели Aion Y Plus от концерна GAC. Проект получил название UMO 5, соответствующий товарный знак компания уже оформила в Роспатенте. Стоимость машины предварительно оценивается в 2,4 млн рублей с учетом действующих субсидий на покупку электромобилей.

Россия
товарный знак
KIA
патенты
