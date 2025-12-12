Южнокорейская компания зарегистрировала в России три новых бренда ТАСС: Kia Corporation зарегистрировала в России три новых товарных знака

Южнокорейский автогигант Kia Corporation расширяет свое правовое присутствие на российском рынке, передает ТАСС. В конце лета 2024 года компания подала документы на регистрацию сразу трех новых товарных знаков.

Заявки в Роспатент поступили из Южной Кореи в период с августа по сентябрь текущего года. Первый из новых брендов — Kia Automode — оформляется по двум классам Международной классификации (МКТУ). 9-й и 12-й классы охватывают такие товары, как датчики бокового расстояния для транспортных средств и сами беспилотные автомобили.

Еще два знака связаны с названием Kia UVO. Их регистрация запрошена по 9-му и 38-му классам МКТУ. Последний класс напрямую связан с телекоммуникационными услугами. Возможно, компания намерена развивать сервисы, связанные с подключенными автомобилями и дистанционным взаимодействием с ними.

