Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 декабря 2025 в 09:37

«Яндекс» разрабатывает собственный электромобиль на базе GAC Aion Y Plus

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

«Яндекс» намерен вывести на рынок собственный электромобиль на базе китайской модели Aion Y Plus от концерна GAC, сообщают «Ведомости». Проект получил название UMO 5, соответствующий товарный знак компания уже оформила в Роспатенте.

По данным источников, «Яндекс» обсуждает возможную сборку будущей модели с несколькими российскими автопроизводителями, рассматривая их площадки для локализации проекта. Стоимость UMO 5 предварительно оценивается в 2,4 млн рублей с учетом действующих субсидий на покупку электромобилей. Основным назначением машины станет использование в таксомоторных парках.

Модель UMO 5 представляет собой переднеприводный электрический автомобиль мощностью 204 л. с., способный проехать от 300 до 430 км на одной зарядке в зависимости от времени года. Батарея выполнена по литий-железо-фосфатной технологии и имеет емкость 63 кВт/ч. Оснащение автомобиля включает современные системы и опции, в том числе светодиодную оптику, мультимедийный комплекс с дисплеем 14,6 дюйма, шесть подушек безопасности и систему кругового обзора.

Ранее руководитель отдела PR бренда «Атом» Анастасия Иваненкова сообщила NEWS.ru, что принципиально новый российский электромобиль «Атом» пойдет в серийное производство уже до конца 2025 года. По ее словам, автомобиль будет стоить в России 3–4 млн рублей без учета субсидии от государства, которую предоставляют покупателям новых электрокаров.

автомобили
электромобили
Яндекс
разработки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Киев уличили в размещении наемников и РСЗО на опасном объекте
В Минобороны раскрыли наихудший сценарий после аварии на ЗАЭС
В МО РФ заявили о предотвращении диверсий против властей новых регионов
USAID обвинили в причастности к исследованиям в украинских биолабораториях
Генерал раскрыл, какие российские ракеты обнулят «Золотой купол» США
Найден схрон ВСУ с боевым отравляющим веществом
Трамп появился в игре Minecraft
«Закончите Третьей мировой войной»: Трамп поделился пугающим прогнозом
Блиновская попала в «элитный» отряд колонии
Детектив по пути на работу спас задыхающегося младенца
В Финляндии дали Мерцу совет из-за его «военных игр» с Россией
Эксперт по этикету рассказал, можно ли обсуждать работу на корпоративе
В Румынии зафиксировали редкое опасное заболевание
Психолог рассказала, почему мужчины часто отказываются от подарков
Сельдь в пальто: знаменитая шуба для тех, кто ненавидит свеклу
Пашинян прокатился на велосипеде по утренней Москве
Индексация пенсий и семейные выплаты: что изменится для россиян в 2026 году
Идея для новогоднего стола: бутерброды с красной рыбой и ананасами
Учительница музыки призналась в совращении 14-летнего школьника
Турецким отелям запретили собирать паспортные данные туристов
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»
Общество

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке
Общество

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.