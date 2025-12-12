«Яндекс» разрабатывает собственный электромобиль на базе GAC Aion Y Plus

«Яндекс» намерен вывести на рынок собственный электромобиль на базе китайской модели Aion Y Plus от концерна GAC, сообщают «Ведомости». Проект получил название UMO 5, соответствующий товарный знак компания уже оформила в Роспатенте.

По данным источников, «Яндекс» обсуждает возможную сборку будущей модели с несколькими российскими автопроизводителями, рассматривая их площадки для локализации проекта. Стоимость UMO 5 предварительно оценивается в 2,4 млн рублей с учетом действующих субсидий на покупку электромобилей. Основным назначением машины станет использование в таксомоторных парках.

Модель UMO 5 представляет собой переднеприводный электрический автомобиль мощностью 204 л. с., способный проехать от 300 до 430 км на одной зарядке в зависимости от времени года. Батарея выполнена по литий-железо-фосфатной технологии и имеет емкость 63 кВт/ч. Оснащение автомобиля включает современные системы и опции, в том числе светодиодную оптику, мультимедийный комплекс с дисплеем 14,6 дюйма, шесть подушек безопасности и систему кругового обзора.

Ранее руководитель отдела PR бренда «Атом» Анастасия Иваненкова сообщила NEWS.ru, что принципиально новый российский электромобиль «Атом» пойдет в серийное производство уже до конца 2025 года. По ее словам, автомобиль будет стоить в России 3–4 млн рублей без учета субсидии от государства, которую предоставляют покупателям новых электрокаров.