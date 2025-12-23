Новый год-2026
23 декабря 2025 в 18:59

«Яндекс» отреагировал на скандал с детьми в термосумках

«Яндекс» расследует инцидент с перевозкой детей в курьерских термосумках

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Компания «Яндекс» проверяет видео, на котором двое курьеров перевозили детей в термосумках, закрепленных на багажниках электровелосипедов. В пресс-службе сервиса подтвердили ТАСС, что в настоящее время ведется внутреннее разбирательство. Если факт подтвердится, курьеры будут отстранены от работы.

Термокороба предназначены только для доставки готовой еды и продуктов. Использование их не по назначению недопустимо и противоречит стандартам сервиса и требованиям безопасности, — рассказали в пресс-службе.

Ранее появилась информация, что два курьера в Подмосковье перевозили детей в сумках для еды. Доставщики приехали на электровелосипедах к люберецкому торговому центру «Выходной». Затем курьеры вытащили из сумок детей вместо продуктов. Курьеры поставили их около женщины, которая, предположительно, была их матерью.

По словам адвоката Вадима Багатурии, курьерам грозит штраф в размере 800 рублей. По его словам, такой вид перевозки ребенка нарушает правила дорожного движения. Он напомнил, что для этих целей требуется использование специально предназначенных устройств.

