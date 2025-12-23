Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 декабря 2025 в 14:46

Юрист ответил, что грозит московским курьерам за «доставку» детей в сумках

Юрист Багатурия: перевозившим детей в термосумках курьерам грозит штраф

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Курьерам из Люберец, которые перевозили детей в термосумках на электровелосипедах, грозит штраф в размере 800 рублей, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его словам, такой вид перевозки ребенка нарушает Правила дорожного движения. Он отметил, что для этих целей требуется использование специально предназначенных устройств.

Согласно ПДД, велосипедист должен перевозить ребенка в возрасте до семи лет на дополнительном сиденье, в велоколяске или прицепе, предназначенном для эксплуатации с таким транспортом. Поэтому [в случае с курьерами, которые посадили детей в термосумки], налицо признаки нарушения. Оно наказывается штрафом в 800 рублей, — пояснил Багатурия.

Ранее сообщалось, что два курьера в Подмосковье перевозили детей в сумках для еды. Доставщики приехали на электровелосипедах до люберецкого торгового центра «Выходной». Затем курьеры вытащили из сумок детей вместо продуктов.

Член Общественной палаты Сергей Рыбальченко ранее заявил, что водителей такси эконом-класса нужно обязать иметь как минимум одно детское кресло в машине, в том числе для младенцев, а комфорт-класса и выше — не менее двух. По его словам, это должно регулироваться на законодательном уровне.

курьеры
дети
ПДД
правонарушения
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыты данные о резком сокращении американской помощи Украине
Полиция Петербурга задержала наркокурьера с крупной партией веществ
Журналист NYT подал в суд на OpenAI и Google
Названа дата вручения госнаград Путиным
Тайная свадьба, четверо детей, Майами: история любви Курниковой и Иглесиаса
В Госдуме оценили идею введения новой категории ветеранов труда
Долина может подать в суд на автора словосочетания «схема Долиной»
Названо число россиян, ставших банкротами в 2025 году
Раскрыто, кто направил больше всего обращений на прямую линию с Путиным
Лукашенко высказался об уходе от власти
Домашний ликер «Шоколадная метель»: бархатный вкус для особого вечера
Губернаторские елки в Подмосковье посетят более 40 тыс. детей
Скандалы, желтая пресса, личная жизнь: где сейчас Алена Жигалова
В Нижегородской области ликвидируют мощный пожар в районе Сибирского затона
Диетолог напомнила правила безопасного новогоднего застолья
Военэксперт ответил, какие страны Европы могут отказаться от помощи Украине
Раскрыты подробности по делу о вымогательствах в российском морге
Скандал с памятником пособнику Гитлера в Литве обернулся лишением свободы
Три человека погибли в массовом ДТП под Оренбургом
Завершились поиски авторов сообщения Путину о жизни «как в XIX веке»
Дальше
Самое популярное
Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце
Семья и жизнь

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.