Юрист ответил, что грозит московским курьерам за «доставку» детей в сумках Юрист Багатурия: перевозившим детей в термосумках курьерам грозит штраф

Курьерам из Люберец, которые перевозили детей в термосумках на электровелосипедах, грозит штраф в размере 800 рублей, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его словам, такой вид перевозки ребенка нарушает Правила дорожного движения. Он отметил, что для этих целей требуется использование специально предназначенных устройств.

Согласно ПДД, велосипедист должен перевозить ребенка в возрасте до семи лет на дополнительном сиденье, в велоколяске или прицепе, предназначенном для эксплуатации с таким транспортом. Поэтому [в случае с курьерами, которые посадили детей в термосумки], налицо признаки нарушения. Оно наказывается штрафом в 800 рублей, — пояснил Багатурия.

Ранее сообщалось, что два курьера в Подмосковье перевозили детей в сумках для еды. Доставщики приехали на электровелосипедах до люберецкого торгового центра «Выходной». Затем курьеры вытащили из сумок детей вместо продуктов.

Член Общественной палаты Сергей Рыбальченко ранее заявил, что водителей такси эконом-класса нужно обязать иметь как минимум одно детское кресло в машине, в том числе для младенцев, а комфорт-класса и выше — не менее двух. По его словам, это должно регулироваться на законодательном уровне.