23 ноября 2025 в 05:21

В ОП захотели обязать водителей такси иметь детские кресла

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Водителей такси эконом-класса нужно обязать иметь как минимум одно детское кресло в машине, в том числе для младенцев, а комфорт-класса и выше — не менее двух, заявил ТАСС председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. По его словам, это должно регулироваться на законодательном уровне.

Это должно быть обязательным условием для любого такси — безопасная перевозка детей. Мое предложение: например, обязать водителей такси класса «эконом» иметь одно кресло, а водителей машин классов «комфорт», «комфорт-плюс» и «бизнес» — не менее двух кресел, — сказал Рыбальченко.

Ранее первый заместитель комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин заявил, что самозанятые таксисты смогут получать разрешения на работу в регионах вне зависимости от наличия у них постоянной регистрации. Депутаты уже приняли соответствующий законопроект в первом чтении. Как отметил Игошин, действующий закон позволяет таксистам получать разрешение на работу в такси только по месту прописки.

До этого исследование «Ромира» показало, что 42% опрошенных таксистов не собираются менять машину из-за нового закона о локализации. Многие водители уверены, что их авто подходит под список Минпромторга, однако на деле это не так.

