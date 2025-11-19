Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 ноября 2025 в 12:53

Более 40% таксистов отказались менять машину из-за нового закона

«Ромир»: 42% водителей такси не готовы менять авто из-за закона о локализации

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Исследование «Ромир» показало, что 42% опрошенных таксистов не собираются менять машину из-за нового закона о локализации. По результатам опроса, согласно информации ТАСС, многие водители уверены, что их авто подходит под список Минпромторга, однако на деле это не так.

Многие таксисты ошибочно причисляют свой автомобиль к списку локализованных <…>. В целом, исследование показало, что больше половины опрошенных считают машины в такси локализованными, в то время как в первичный перечень Минпромторга входит только каждая пятая машина из тех, которые сейчас используется в такси, — отмечается в исследовании.

По информации экспертов, среди уверенных в своих авто респондентов только 29% имеют в распоряжении действительно локализованную машину. При этом лишь 5% готовы поменять авто после вступления закона в силу, уточнили в исследовании.

Ранее стало известно, что около половины продаж китайских автомобилей в России в декабре этого года могут прийтись на модели местной сборки. Эксперты подчеркнули, что повышение утилизационного сбора поможет стимулировать локализацию производства в стране.

