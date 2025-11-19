Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 12:13

Российскому авторынку предрекли экспансию китайских машин особой сборки

«Ъ»: половина продаваемых в РФ китайских машин в декабре будет местной сборки

Читайте нас в Дзен

Около половины продаж китайских автомобилей в России в декабре этого года могут прийтись на модели местной сборки, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные приводятся «Газпромбанк Автолизинга». Эксперты считают, что повышение утилизационного сбора поможет стимулировать локализацию производства в стране.

Согласно расчетам, доля локализованных китайских автомобилей продолжает расти: в октябре она достигла 43%, тогда как годом ранее не превышала 20%. Лидером по объему продаж остается бренд Haval, который в октябре реализовал 26,1 тыс. автомобилей, из которых 24,2 тыс. были собраны на заводах в Тульской и Калужской областях.

По словам руководителя управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинга» Александра Корнева, более 90% продаж китайских машин в России приходятся на концерны GWM (Haval) и Chery. При этом отдельные бренды, такие как Chery и Geely, планируют сокращать прямые поставки из-за санкционных рисков, делая ставку на развитие локального производства, включая выпуск автомобилей под собственными марками.

Россия
авторынок
машины
Китай
локализация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о неудачной попытке ВСУ прорваться к реке Оскол
Минобороны раскрыло подробности массированного удара возмездия по Украине
В США раскрыли радикальные планы администрации Трампа против Мадуро
В одном городе могут отказаться от создания новогодних ледовых скульптур
Стало известно, сколько безэкипажных катеров ВСУ оказалось на дне моря
Селедку под шубой не готовлю! Слоеный салат «Чингисхан» со свеклой вкуснее
Стало известно, кто заменит Маслякова в «новом КВН»
Минтранс анонсировал тестирование пассажирских дронов в России
Политолог назвал главный для России пункт в новом мирном плане Трампа
Королевская семья Британии: последние новости, Кейт довела Меган до ярости
Президент Венесуэлы пытался договориться с США насчет отставки
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 ноября: где сбои в России
Петербуржец получил восемь лет колонии за убийство знакомого
Российскому авторынку предрекли экспансию китайских машин особой сборки
Загорелся один из отелей Radisson
Уиткофф передумал встречаться с Зеленским в Турции
Стало известно о поведении туристов в Китае после отмены виз
Автоэксперт назвал последствия новых правил экспорта китайских машин
СВР объяснила, как эксперты ЕС «бьют в набат» из-за проекта «Антироссия»
Россия нашла партнера для выпуска Су-75 Checkmate
Дальше
Самое популярное
Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной
Общество

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.