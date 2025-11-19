Российскому авторынку предрекли экспансию китайских машин особой сборки

Около половины продаж китайских автомобилей в России в декабре этого года могут прийтись на модели местной сборки, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные приводятся «Газпромбанк Автолизинга». Эксперты считают, что повышение утилизационного сбора поможет стимулировать локализацию производства в стране.

Согласно расчетам, доля локализованных китайских автомобилей продолжает расти: в октябре она достигла 43%, тогда как годом ранее не превышала 20%. Лидером по объему продаж остается бренд Haval, который в октябре реализовал 26,1 тыс. автомобилей, из которых 24,2 тыс. были собраны на заводах в Тульской и Калужской областях.

По словам руководителя управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинга» Александра Корнева, более 90% продаж китайских машин в России приходятся на концерны GWM (Haval) и Chery. При этом отдельные бренды, такие как Chery и Geely, планируют сокращать прямые поставки из-за санкционных рисков, делая ставку на развитие локального производства, включая выпуск автомобилей под собственными марками.