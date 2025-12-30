Россиянам объяснили, когда надо оплатить ЖКХ за декабрь 2025 года

Из-за выходного дня последней возможной датой для внесения платежа за жилищно-коммунальные услуги без каких-либо негативных последствий стало 12 января 2026 года, сообщил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР). По его словам, пени за просрочку платежа за декабрь не будут начисляться в период новогодних праздников.

Финансовые санкции начнут применяться только после 31 дня задержки, то есть, не раньше февраля. Кошелев также уточнил законодательную норму, согласно которой оплатить квитанцию необходимо до 10 числа месяца, следующего за расчетным.

Так как 10 января 2026 года — суббота, срок переносится на 12 января 2026 года. Пени начнут начисляться только с 31 дня просрочки, — сказал Кошелев.

Отдельно Кошелев обратил внимание на возможности для пожилых граждан, которые привыкли платить через банковские кассы. Им в праздничные дни будут доступны круглосуточные банкоматы и терминалы самообслуживания. Кроме того, часть отделений банков откроется в рабочие дни в период с 3 по 6 и с 8 по 11 января.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2026 года управляющие компании многоквартирных домов будут обязаны ежегодно размещать стандартизированные отчеты о своей деятельности в Государственной информационной системе ЖКХ (ГИС ЖКХ). Это нововведение позволит повысить прозрачность работы УК и даст жильцам инструмент для контроля за расходованием средств.