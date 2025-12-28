Новый год — 2026
Жильцам многоквартирных домов дадут новое право с 1 января

Аксененко: жильцы многоэтажек с 1 января смогут контролировать работу УК

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
С 1 января 2026 года управляющие компании многоквартирных домов будут обязаны ежегодно размещать стандартизированные отчеты о своей деятельности в Государственной информационной системе ЖКХ (ГИС ЖКХ). Как сообщил РИА Новости зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Александр Аксененко, это нововведение позволит повысить прозрачность работы УК и даст жильцам инструмент для контроля за расходованием средств.

Ранее отчеты тоже существовали, но единого формата для них не было, а потому каждая УК отдавала сведения в удобном исключительно для них формате. Это не позволяло объективно сравнивать эффективность работы компаний и анализировать финансовые потоки. Теперь Минстрой РФ утвердил единый стандарт отчета, — сказал агентству Аксененко.

В отчетах должна содержаться детальная информация о всех выполненных работах по ремонту общего имущества, стоимости материалов, оказанных услугах, а также о долгах собственников. По мнению парламентария, такая открытость поможет жителям контролировать УК, даже не обладая специальными знаниями, и повысит доверие к системе ЖКХ.

Ранее сообщалось, что 1 января 2026 года российские водители увидят на дорогах новые знаки. Масштабные изменения затронут ГОСТ, который регулирует применение дорожной инфраструктуры. Цель нововведений — сделать движение безопаснее, а информацию для водителей и пешеходов — более понятной.

