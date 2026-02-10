Зимняя Олимпиада — 2026
10 февраля 2026 в 13:20

Строительство объектов ТКО будут контролировать с помощью камер

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Стройку объектов ТКО планируют контролировать с помощью камер в онлайн-режиме, сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу РЭО. Уже 29 регионов заявили о подобной возможности.

Для обеспечения прозрачности строительства и оперативного контроля сроков и качества работ особое внимание уделяем мониторингу за счет оснащения стройплощадок современными системами видеонаблюдения, — сообщили в пресс-службе регулятора.

Строительно-монтажные работы до конца года планируют начать на 150 объектах. Отмечается, что несмотря на новые системы наблюдения, специалисты продолжат очные проверки на объектах.

Ранее сообщалось, что Карелия, Алтай и Кабардино-Балкария еще не согласовали планы закупок контейнерных площадок для твердых коммунальных отходов. Общая нехватка по контейнерным площадкам в стране равняется 81 874, или 7,5% от всего необходимого объема.

камеры
контроль
площадки
РЭО
