09 февраля 2026 в 18:28

«Вернуть их в реальность»: в Севастополе взялись за организаторов концертов

Развожаев поручил усилить контроль за согласованием концертов в Севастополе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил усилить контроль за согласованием концертов в городе. На аппаратном совещании городского правительства он подчеркнул, что организаторы массовых мероприятий «в какой-то своей реальности живут», потому надо их «вернуть в реальность», передает РИА Новости.

По поводу этих всех непонятых концертов, которые у нас пытаются организовать в Севастополе. Отработайте вместе с МВД все наши увеселительные заведения, которые производят по своему наитию разные акции. В какой-то своей реальности живут, надо как-то их вернуть в реальность, — отметил Развожаев.

Глава города обратил внимание, что в Севастополе продолжает действовать высокий уровень террористической опасности. Поэтому, подчеркнул он, проведение массовых мероприятий требует подачи заявки в департамент общественной безопасности и согласования оперативным штабом.

Ранее Развожаев сообщал, что власти Севастополя отменили концерт популярного блогера Ивана Золо, который должен был состояться 14 февраля в клубе «Калипсо». Политик объяснил это решение нравственными соображениями и вопросами безопасности.

