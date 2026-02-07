Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 февраля 2026 в 18:56

Известный тиктокер не прошел проверку на духовность и лишился концерта

Власти Севастополя запретили концерт Ивана Золо из-за нравственного аспекта

Иван Золо Иван Золо Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Власти Севастополя отменили концерт популярного блогера Ивана Золо, который должен был состояться 14 февраля в клубе «Калипсо», сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Политик объяснил это решение нравственными соображениями и вопросами безопасности.

Принял решение запретить концерт Иванa Золо в нашем городе. Мотивы такого решения просты и понятны: нравственный аспект и вопросы безопасности, — говорится в сообщении.

Развожаев отметил, что власть несет ответственность за воспитание молодежи и должна обеспечивать нравственные ориентиры, а не пропаганду деградации. Он также подчеркнул, что организаторы планировали вечеринку для подростков от 14 лет, но возрастная маркировка на афишах была указана с нарушением. Дополнительным основанием для отмены стало отсутствие обязательного согласования массового мероприятия с департаментом общественной безопасности, что требуется при действующем высоком уровне террористической опасности в городе.

Ранее в России отменили 53 концерта комика Нурлана Сабурова, запланированных до конца года. Два выступления в Подмосковье были отменены незадолго до задержания артиста. А в марте он должен был начать гастрольный тур по пяти городам Урала с 48 дополнительными концертами, где стоимость билетов достигала 7,5 тыс. рублей.

блогеры
Севастополь
запреты
концерты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Катание на аттракционе оказалось последним для посетителя ярмарки
В Сочи провернули аферу на 600 млрд рублей
Семье убитого в Петербурге девятилетнего Паши пообещали помочь с жильем
Экономисты не смогли объяснить причин обвала биткоина
Жители Люберец раскрыли, почему боялись пострадавшего от петарды подростка
«Вопиющий случай»: Москалькова сообщила о пытках российских пленных
Ссора с Яковлевой, отказ от корпоративов, мнение об СВО: как живет Аверин
Защита Бутягина рассказала о шансах на его выход из СИЗО
Китай пригрозил США отменить визит Трампа из-за Тайваня
Известный тиктокер не прошел проверку на духовность и лишился концерта
Автоэксперты раскрыли причину роста цен на авто из КНР
В Башкирии усилят охрану школ и университетов после поножовщины в Уфе
Сотрудники ТЦК силой мобилизовали украинца вместе с его девушкой
Психиатр оценил состояние устроившего поножовщину в Уфе подростка
«Очень странно»: Авербух удивился проблеме Гуменника с правами на музыку
Украинский суд обвинили в «освящении» узурпации власти Зеленским
Маршал может заработать около 35 млн рублей к 23 Февраля
Орбан раскрыл, к чему приведет отправка войск НАТО на Украину
«Подлый акт»: Володин отреагировал на теракт в Исламабаде
Непряева назвала свой олимпийский скиатлон «ужаснейшим»
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.