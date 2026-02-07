Известный тиктокер не прошел проверку на духовность и лишился концерта

Власти Севастополя отменили концерт популярного блогера Ивана Золо, который должен был состояться 14 февраля в клубе «Калипсо», сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Политик объяснил это решение нравственными соображениями и вопросами безопасности.

Принял решение запретить концерт Иванa Золо в нашем городе. Мотивы такого решения просты и понятны: нравственный аспект и вопросы безопасности, — говорится в сообщении.

Развожаев отметил, что власть несет ответственность за воспитание молодежи и должна обеспечивать нравственные ориентиры, а не пропаганду деградации. Он также подчеркнул, что организаторы планировали вечеринку для подростков от 14 лет, но возрастная маркировка на афишах была указана с нарушением. Дополнительным основанием для отмены стало отсутствие обязательного согласования массового мероприятия с департаментом общественной безопасности, что требуется при действующем высоком уровне террористической опасности в городе.

Ранее в России отменили 53 концерта комика Нурлана Сабурова, запланированных до конца года. Два выступления в Подмосковье были отменены незадолго до задержания артиста. А в марте он должен был начать гастрольный тур по пяти городам Урала с 48 дополнительными концертами, где стоимость билетов достигала 7,5 тыс. рублей.