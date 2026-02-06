Зимняя Олимпиада — 2026
В России начали массово отменять концерты Сабурова

В России отменили 53 концерта комика Сабурова

Нурлан Сабуров Нурлан Сабуров Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
В России отменили 53 концерта комика Нурлана Сабурова, которые должны были состояться до конца года, сообщает Telegram-канал SHOT. Еще два выступления — в Раменском и Люберцах — отменили незадолго до задержания артиста.

В марте Сабуров планировал начать гастрольный тур по пяти городам — Челябинску, Златоусту, Магнитогорску, Орску и Оренбургу. В рамках тура анонсировали 48 дополнительных концертов в других регионах страны. Стоимость билетов на выступления комика составляла от 1,7 тыс. до 7,5 тыс. рублей.

Ранее появилась информация, что Сабурову запретили въезд в Россию из-за высказываний, критикующих специальную военную операцию, а также из-за попыток незаконно легализоваться в стране. Комик прибыл из Дубая в аэропорт Внуково, где пограничники провели его в изолированное помещение и вручили официальное уведомление.

Позже стало известно, что жена комика Диана Сабурова выставила на продажу брендовые вещи из личного гардероба за несколько часов до задержания артиста в аэропорту Внуково. В числе наиболее дорогих лотов девушка указала сумку Hermes Herbag стоимостью 120 тыс. рублей и сумку Jacquemus за 40 тыс. рублей. Вещи выставлены на продажу за полцены.

