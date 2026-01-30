Зимняя Олимпиада — 2026
Рэпер T.I. отменил концерты в России

Американский рэпер T.I. отменил концерты в Москве и Петербурге

Рэпер T.I. (Клиффорд Джозеф Харрис — младший
Американский рэпер T.I. (Клиффорд Джозеф Харрис — младший) отменил свои концерты в России, сообщает «Афиша Daily» со ссылкой на Say Agency. Артист сослался на личные обстоятельства и заявил о намерении перенести выступления.

Речь идет о двух концертах, которые были запланированы на февраль 2026 года: 6 февраля в Москве и 8 февраля в Санкт-Петербурге. Организацией выступлений занималось агентство Say Agency.

Привет всем друзьям и поклонникам! Как бы мне ни хотелось приехать и повеселиться в феврале, обстоятельства не позволяют. Но я не могу дождаться, когда снова увижусь с вами и отлично проведу время, — сообщил музыкант.

T.I. пожелал поклонникам в России мира и любви. Артист заявил о своем уважении к фанатам.

Ранее сообщалось, что американский рэпер T. I. выступит в Москве и Санкт-Петербурге в феврале 2026 года. Также стало известно, что вместе с женой он отправится на экскурсии по некоторым городам Золотого кольца. T. I. известен такими песнями, как Whatever U Like, Blurred Lines. У него есть совместные альбомы с рэпером Эминемом и поп-певицей Рианной.

В конце декабря стало известно, что американский рэпер Рэдрик Делантик Дэвис, более известный как Gucci Mane, прилетел в Москву в тапочках. По информации источников, рэпер летел в Россию из Майами через Дубай — путь составил 19 часов, еще час он провел на паспортном контроле. Дэвис выехал из аэропорта на Aurus Senat в сопровождении кортежа из Mercedes-Benz V-Class — далее заселился в пятизвездочный отель Ritz-Carlton.

