Рэпер T.I. отменил концерты в России

Американский рэпер T.I. (Клиффорд Джозеф Харрис — младший) отменил свои концерты в России, сообщает «Афиша Daily» со ссылкой на Say Agency. Артист сослался на личные обстоятельства и заявил о намерении перенести выступления.

Речь идет о двух концертах, которые были запланированы на февраль 2026 года: 6 февраля в Москве и 8 февраля в Санкт-Петербурге. Организацией выступлений занималось агентство Say Agency.

Привет всем друзьям и поклонникам! Как бы мне ни хотелось приехать и повеселиться в феврале, обстоятельства не позволяют. Но я не могу дождаться, когда снова увижусь с вами и отлично проведу время, — сообщил музыкант.

T.I. пожелал поклонникам в России мира и любви. Артист заявил о своем уважении к фанатам.

Ранее сообщалось, что американский рэпер T. I. выступит в Москве и Санкт-Петербурге в феврале 2026 года. Также стало известно, что вместе с женой он отправится на экскурсии по некоторым городам Золотого кольца. T. I. известен такими песнями, как Whatever U Like, Blurred Lines. У него есть совместные альбомы с рэпером Эминемом и поп-певицей Рианной.

