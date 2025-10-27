Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
27 октября 2025 в 11:10

Популярный американский рэпер выступит на концертах в Москве и Петербурге

Рэпер T.I. выступит в Москве и Санкт-Петербурге в феврале 2026 года

Рэпер T.I. Рэпер T.I. Фото: Daniel DeSlover/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский рэпер T.I. выступит в Москве и Санкт-Петербурге в феврале 2026 года, сообщил Telegram-канал Mash. Помимо этого, вместе с женой он отправится на экскурсии по некоторым городам Золотого кольца.

Как отметил канал, переговоры с певцом проходили почти месяц. Концерт в Москве может пройти 6 февраля, а в Петербург — 8 февраля. Во время экскурсий рэпер планирует посетить местные музеи и попробовать русскую кухню.

T.I. известен такими песнями, как Whatever U Like, Blurred Lines. У него есть совместные альбомы с рэпером Эминемом и поп-певицей Рианной.

Ранее стало известно, что американская метал-группа Hollywood Undead отменила выступления в Москве и Санкт-Петербурге, запланированные на 2026 год. Причиной этого назвали критику со стороны пользователей с Украины.

До этого американский рэпер Тимбаленд, посетивший Москву, рассказал, что попробовал борщ, блины и пельмени. По словам музыканта, русская кухня сильно отличается от той, что ему доводилось пробовать в Соединенных Штатах. Особую симпатию у него вызвали пельмени, которые он охарактеризовал как «простое блюдо, но со смыслом».

Россия
США
рэперы
концерты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Калининграде закрыли кафе, в котором отравились 14 детей
Сын Плющенко победил в турнире без соперников
Жители московского ЖК неожиданно наткнулись на ночлежку для мигрантов
Митрошина требует с бывших юристов десятки миллионов рублей
В России нашли способ дистанционно сжигать технику с секретными данными
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 27 октября: где сбои в РФ
Офтальмолог раскрыл, как холестерин влияет на здоровье глаз
Мосбиржа просела на утренних торгах
Стало известно, как российский бизнес адаптируется под налоговую реформу
Силовики нагрянули с обысками к «Махонинским»
Врач рассказала, что поможет снять воспаление при простуде
Социальную норму потребления электроэнергии могут снизить
Канадского профессора допрашивали и травили после вопроса Путину
«Не боится ничего»: рыжий кот стал талисманом российских бойцов в зоне СВО
Дачники нашли сосуд с плавающим в формалине младенцем
В ГД высказались против продажи попкорна в кинотеатрах
Популярный американский рэпер выступит на концертах в Москве и Петербурге
Полицейские раскрыли способ защиты от мошенников при онлайн-платежах
Магнитные бури сегодня, 27 октября: что завтра, раздражительность, апатия
Полиция задержала майнеров, укравших электричества на миллиард рублей
Дальше
Самое популярное
Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук
Общество

Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук

Минтай как шедевр: нужны самые простые продукты — бюджетный и очень удачный рецепт
Общество

Минтай как шедевр: нужны самые простые продукты — бюджетный и очень удачный рецепт

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато
Общество

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.