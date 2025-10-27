Популярный американский рэпер выступит на концертах в Москве и Петербурге

Американский рэпер T.I. выступит в Москве и Санкт-Петербурге в феврале 2026 года, сообщил Telegram-канал Mash. Помимо этого, вместе с женой он отправится на экскурсии по некоторым городам Золотого кольца.

Как отметил канал, переговоры с певцом проходили почти месяц. Концерт в Москве может пройти 6 февраля, а в Петербург — 8 февраля. Во время экскурсий рэпер планирует посетить местные музеи и попробовать русскую кухню.

T.I. известен такими песнями, как Whatever U Like, Blurred Lines. У него есть совместные альбомы с рэпером Эминемом и поп-певицей Рианной.

Ранее стало известно, что американская метал-группа Hollywood Undead отменила выступления в Москве и Санкт-Петербурге, запланированные на 2026 год. Причиной этого назвали критику со стороны пользователей с Украины.

До этого американский рэпер Тимбаленд, посетивший Москву, рассказал, что попробовал борщ, блины и пельмени. По словам музыканта, русская кухня сильно отличается от той, что ему доводилось пробовать в Соединенных Штатах. Особую симпатию у него вызвали пельмени, которые он охарактеризовал как «простое блюдо, но со смыслом».