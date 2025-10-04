«Со смыслом»: популярный американский рэпер оценил русскую кухню

Американский рэпер Тимбаленд, посетивший Москву, рассказал Telegram-каналу Mash, что попробовал борщ, блины и пельмени. По словам музыканта, русская кухня сильно отличается от той, что ему доводилось пробовать в Соединенных Штатах. Особую симпатию у него вызвали пельмени, которые он охарактеризовал как «простое блюдо, но со смыслом».

Кроме гастрономических открытий, рэпер оценил архитектуру и ухоженность столичных улиц, а также познакомился с местной кальянной культурой. Он отметил душевность москвичей, их искренние улыбки и глубокую вовлеченность в музыку.

Тимбаленд пообещал, что обязательно вернется в Россию. Как выяснилось, требования звезды к организаторам довольно скромны: в его райдере значатся вода, сок, крекеры, сыр, фрукты и пол-литра антисептика.

Ранее стало известно, что рэпер прибыл в Москву для выступления на закрытом мероприятии. Гонорар исполнителя составляет $500 тыс. (чуть более 40 млн рублей).

Кроме того рэпер Xzibit рассказал, что намерен дать два сольных концерта 3 и 4 декабря в Москве и Санкт-Петербурге. По словам музыканта, зрителей будет ждать большое шоу с участием всей команды рэпера.