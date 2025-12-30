Крупная криптобиржа прекратила вывод средств для пользователей на Украине Криптобиржа Binance прекратила вывод средств через шлюз Bifinity на Украине

Ведущая мировая криптобиржа Binance с 29 декабря прекратила вывод средств на карты Visa и Mastercard для ряда пользователей на Украине, сообщает украинская версия Forbes. Речь идет о клиентах, которые использовали платежный шлюз Bifinity.

Решение связано с усилением финансового мониторинга украинскими банками, которое вступает в силу с 1 января 2026 года. Пользователи, которые выводили деньги через Bifinity, временно не смогут это делать. В Binance рассчитывают восстановить операцию через новый платежный шлюз ZEN уже 6 января.

Как отмечает издание, возможность обналичивать криптовалюту позволяет украинцам обходить банковский мониторинг. Благодаря этому многие из них могут скрываться от военкоматов. При этом таким же способом пользуются и мошенники для отмывания средств.

Ранее хакеры атаковали браузерную версию 2.68 криптокошелька Trust Wallet в ночь на 26 декабря. Основатель Binance и глава YZi Labs Чанпэн Чжао уточнил, что ущерб составил около $7 млн (553,5 млн рублей), компания покроет все убытки пользователей.