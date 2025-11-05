Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 01:30

Стоимость биткоина обвалилась ниже $100 тыс.

Binance: цена биткоина на бирже упала до $99,83 тыс.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стоимость биткоина опустилась ниже отметки в $100 тыс. (около 8,1 млн рублей), об этом свидетельствуют данные криптобиржи Binance. Такое снижение произошло впервые после 23 июня 2025 года.

К 23:21 по мск биткоин торговался по $99,8 тыс. При этом другая криптовалюта Ethereum подешевела на 13% и сейчас стоит около $3,1 тыс. (около 251 тысячи рублей).

Ранее глава компании «Россети» Андрей Рюмин заявил, что Северный Кавказ в настоящее время представляет собой основной центр нелегального майнинга криптовалют на территории России. По его информации, в других регионах страны масштабы теневого криптомайнинга незначительны и не оказывают существенного влияния на общие показатели энергопотребления.

До этого Минюст США конфисковал крупнейшее в истории количество криптовалюты на $15 млрд. Ведомство подало иск об изъятии 127 271 биткоина, связанного с международной мошеннической группировкой, действовавшей из Камбоджи. Основной фигурант дела — гражданин Великобритании и Камбоджи Чжэн Чжи, основатель конгломерата Prince Group.

Кроме того, мошенники вывели со счетов Ethereum криптобиржи Bybit $1,1 млрд (969 млрд рублей) в криптовалюте. Им каким-то образом удалось скомпрометировать один из холодных кошельков.

