15 октября 2025 в 17:36

Власти США изъяли биткоины на $15 млрд у мошенника из Камбоджи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минюст США конфисковал крупнейшее в истории количество криптовалюты на $15 млрд, передает пресс-служба ведомства. Ведомство подало иск о изъятии 127 271 биткоина, связанного с международной мошеннической группировкой, действовавшей из Камбоджи. Основной фигурант дела — гражданин Великобритании и Камбоджи Чжэн Чжи, основатель конгломерата Prince Group.

Следствие утверждает, что его организация создала сеть подпольных call-центров, где людей принуждали участвовать в инвестиционных схемах Pig Butchering с жертвами по всему миру. В документах говорится о жестоких методах руководства: Чжи якобы лично применял насилие в «трудовых лагерях» и инструктировал подчиненных «не забивать до смерти» работников. Для отмывания средств использовалась схема, замаскированная под майнинг криптовалюты.

Преступные доходы направлялись на роскошные покупки: яхты, частные самолеты, дорогие часы, недвижимость и произведения искусства, включая картину художника Пабло Пикассо, приобретенную на аукционе.

Чжи в настоящее время находится в розыске. Ему грозит до 40 лет тюрьмы в случае признания вины.

Ранее мошенники вывели со счетов Ethereum криптобиржи Bybit $1,1 млрд (969 млрд рублей) в криптовалюте. Им каким-то образом удалось скомпрометировать один из холодных кошельков.

