Жесткая авария в Удмуртии унесла жизни двух человек Два человека погибли и трое пострадали в ДТП на трассе в Удмуртии

На трассе в Балезинском районе Удмуртии произошло смертельное столкновение двух легковых автомобилей марки Lada Granta, сообщили в ГУ МЧС по региону во «ВКонтакте». Авария, случившаяся на дороге Игра — Глазов, унесла жизни 23-летнего и 19-летнего мужчин, травмы получили три подростка.

К сожалению, погибли два человека — мужчины 23 и 19 лет, еще трое получили травмы — несовершеннолетние 17, 17 и 15 лет, — говорится в сообщении.

Ранее на проспекте Мира возле метро «ВДНХ» произошло столкновение электробуса с трамваем, в результате чего пострадал один человек. Из-за аварии временно было изменено движение трамваев № 11, 17 и 25.

Кроме того, в пресс-службе детского сада № 4 «Солнышко» в Лангепасе сообщили, что их воспитатель Шарофат Шокирова погибла в результате дорожной аварии в Сургутском районе. Столкновение произошло на 91-м километре трассы Сургут — Нижневартовск, где 25-летний водитель Toyota Camry выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Toyota Land Cruiser под управлением 55-летнего мужчины.